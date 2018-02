Unul a fost exclus din PD, iar altul a fost avertizat. Ce spune Vlad Plahotniuc despre democratul care a spulberat cu masina un baietel de 7 ani si despre declaratiile deputatului Corneliu Dudnic

Vlad PLAHOTNIUC, LIDER PD: "PD nu obisnuieste sa cenzureze opiniile colegilor, fiecare are dreptul la opinie, totodata PD nu accepta declaratii care instiga la ura sau altceva, Corneliu Dudnic a fost avertizat ca PD nu acccepta astfel de declaratii.

Cat despre consilierul Iurie Groza, de la Briceni. PD condamna astfel de comportament, atat cel de dinainte de accident, atunci cand s-a urcat in stare de ebrietate la volan, cat si dupa accident atunci cand a fugit de la locul accidentului.

Am solicitat Biroului de la Briceni sa demareze toate actiunile pentru ca sa-l excluda pe Groza din PD, iar institutiile de forta trebuie sa-si faca treaba in acest caz."

Acum doua zile, consilierul PD a urcat baut la volan si a lovit mortal cu masina un baietel de 7 ani.

Totodata, tot acum cateva zile, prezent la o intalnire a autoritatilor locale, care a avut loc in satul Tomai din raionul Ceadir-Lunga, deputatul democrat Cornel Dudnic a declarat ca, in cazul in care R. Moldova se va uni cu Romania, el va fi primul care va lua arma pentru a apara autonomia Gagauziei, scrie Ziarul de Garda.