Unul a fost retinut imediat de martori, iar altul a fugit si a fost prins pe bulevardul Stefan cel Mare. Ce au facut doi minori din Straseni - VIDEO

Aseara in jurul orei 21.00, politia a fost alertata cum ca ar fi retinut in strada o persoana dupa ce a incercat sa jefuiasca o femeie in strada, iar complicele acestuia a reusit sa fuga.

Un echipaj de politie a retinut si cel de-al doilea complice. Incidentul a avut loc pe bd. Ştefan cel Mare, iar la fata locului s-a deplasat grupa operativa din cadrul Inspectoratului de Politie Buiucani pentru documentarea tuturor circumstantelor.

Potrivit primelor informatii si circumstante stabilite, victima s-a dovedit a fi o femeie de 36 ani, care a declarat ca indivizii ar fi atacat-o prin surprindere. Unul dintre ei a incercat sa-i smulga geanta din mana, insa a intervenit au cativa martori si l-au retinut.

Cei doi sunt cercetati penal pentru jaf.