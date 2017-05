Unul cate unul, chioscurile de ziare dispar de pe strazile capitalei. Distribuitorii de ziare se plang ca odata cu scoaterea gheretelor de pe strazi scade si numarul exemplarelor vandute - VIDEO

Intentia primariei de a curata orasul de gherete ii duc in prag de faliment pe distribuitorii de ziare si reviste. Acestia se plang ca odata cu scoaterea si reamplasarea chioscurilor de pe strazi scade si numarul exemplarelor vandute. In primul trimestru al acestui an s-au comercializat cu 100 de mii de publicatii mai putine decat aceeasi perioada a anului trecut.