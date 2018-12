Unul dintre cei doi moldoveni retinuti in dosarul furturilor de lux din Germania isi va petrece urmatoarele 30 de zile in penitenciarul nr. 13 - VIDEO

Unul dintre cei doi moldoveni retinuti in dosarul furturilor de lux din Germania isi va petrece urmatoarele 30 de zile in penitenciarul numarul 13. Decizia a fost luata astazi de Magistratii Judecatoriei Chisinau cu sediul in Centru. Tot astazi in fata judecatorilor va fi adus si celalalt suspect.