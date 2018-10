Unul dintre supravietorii deflagratiei si-a primit buletinul de identitate provizoriu. Barbatul are nevoie de el ca sa-si deschida un cont bancar. Autoritatile spun ca i-au facut buletin si femeii care se afla in stare grava la spital - VIDEO

Cu capul bandajat, Alexandru Mocreac a venit sa-si ia actul de identitate. A descoperit acolo ca i-a fost pusa o poza mai veche, unde nu are bandajul, asa ca a facut si glume.

Intre timp, responsabilii de la Registru spun ca au facut buletin provizoriu si pentru femeia de 32 de ani care ramane internata in spital in stare grava.

Intre timp la locul tragediei, continua sa vina oameni care aduc lucruri de prima necesitate sau depun flori in memoria victimelor.

“Eu sut un om care compatimeste. Noi am ajutat oamenii cum am putut. Suntem de la Cricova nu puteam cunoaste pe nimeni.”

Salvatorii continua sa lucreze in blocul afectat. Urmand ca ulterior sa fie facuta expertiza cladirii.

Maine, femeia de 30 de ani si fiul ei de patru ani care scosi de sub daramaturi in noaptea de duminica spre luni vor fi condusi pe ultimul drum la Cimitirul de pe strada Doina.

In urma deflagratiei care a avut loc sambata seara, 4 persoane si-au pierdut viata, iar 8 oameni au fost raniti. Dintre ei un salvator ramane internat in spital fiind in stare stabila, dar si o femeie de 32 de ani, starea careia este grava.

Cauza preliminara stabilita de pompieri este ca deflagratia a fost provocata de o butelie de gaz.