Unul dintre suspectii adusi la arest: "Nu stiu nimic, totul e o minciuna". Procurorul Busuioc: "Pentru executarea omorului, gruparea din Ucraina a primit 100 de mii de dolari si urma sa mai primeasca"

Gruparea criminala, retinuta in Ucraina, care ar fi intentionat sa execute omorul liderului Partidului Democrat Vlad Plahotniuc a primit 100 de mii de dolari si urma sa mai primeasca inca 100 de mii, iar in cazul in care reusea sa execute omorul avea sa primeasca si bonus. Declaratia a fost facuta, astazi, la Judecatoria Centru, de catre procurorul Vitalie Busuioc.