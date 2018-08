Unul dintre tinerii care au fost tunsi fortat la o benzinarie din Calarasi a povestit cum s-a intamplat totul. Indivizii au inceput sa-i injure cand se aflau afara, iar cand au intrat in magazin, i-au luat la bataie - VIDEO

Unul dintre tinerii care au fost tunsi fortat la o benzinarie din Calarasi a povestit cum s-a intamplat totul. Acesta le-a spus jurnalistilor de la Ziarul de Garda ca indivizii au inceput sa-i injure cand se aflau afara, iar cand au intrat in magazin, i-au luat la bataie. Spune ca acum ii este frica sa se intoarca in Calarasi si ca a depus o plangere la politie doar dupa ce cazul a ajuns in atentia presei.