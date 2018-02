Unul dintre tinerii condamnati pentru omorul adolescentei de la Straseni ar mai putea sta inca 12 ani la puscarie: timp de o luna si-ar fi agresat sexual un coleg de celula si ar fi lovit doi gardieni

Unul dintre adolescentii condamnati la inchisoare pentru omorul fetei de 14 ani din Straseni este cercetat penal intr-un alt dosar si risca inca 12 ani de puscarie. Procurarii au finalizat urmarirea penala in acest sens si au expediat dosarul in judecata. Potrivit procurorilor, adolescentul, fiind detinut in penitenciarul nr. 13 din capitala, timp de o luna, si-ar fi agresat sexual unul dintre colegii de celula.