Unul dintre tinerii raniti in accidentul de pe strada Ciuflea ramane internat la reanimare. Medicii spun ca starea lui este extrem de grava. Politia a publicat imagini cu momentul impactului - VIDEO

Din secventele video se vede cum soferul automobilului de marca Honda pierde controlul volanului si se izbeste intr-un pilon de pe marginea drumului, la intersectia strazilor Ciuflea cu Bucuresti.

Potrivit politiei, conducatorul auto circula cu viteza excesiva. In masina se aflau 4 tineri din Anenii Noi cu varstele cuprinse intre 20 si 21 de ani. O femeie care locuieste in preajma ne-a spus ca s-a trezit din somn din cauza bubuiturii puternice ce s-a auzit in urma impactului.

“Fix ora 5 am auzit lovitura mare, la noi totul se aude eu deodata am iesit poate trebuie ajutor, o minuta daca a durat si am iesit era politia. Cineva suna pe telefon si spunea intorceti-va inapoi ca Sergiu a nimerit in accdident, au incercat sa-i scoata din masina insa nu au putut si am auzit deja cum taie fierul.”

In urma impactului, soferul de 20 de ani si pasagera de pe bancheta din fata s-au stins pe loc, iar alti doi tineri au fost raniti. Unul dintre ei se afla in stare grava in sectia reanimare a Spitalului de Urgenta. Potrivit oamenilor legii, conducatorul auto ar fi urcat beat la volan. Pe cazul dat a fost pornit un dosar penal.