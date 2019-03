Uriasul de metal cunoscut in toata lumea da spectacole la Chisinau. Robotul Titan dotat cu inteligenta artificiala canta, danseaza si face glume intr-o sala de la Muzeul de Istorie - VIDEO

Momentul in care robotul de 2 metri si 40 de centimetri isi aprinde luminile si incepe sa se miste, prinzand parca viata, i-a lasat pe toti cei prezenti in sala cu respiratia intretaiata.

Mai apoi a demonstrat cat de talentat este la dans.

Si a tot facut glume in romana si in rusa, amuzandu-i pe spectatori.

Si totusi, emotiile erau mari, mai ales atunci cand Titan se apropia de oameni si mai ales cand ii stropea cu apa. Asta a fost cel mai mult pe placul copiilor.

Organizatorii nu au putut sa ne explice despre cum functioneaza robotul. Acesta a fost produs de o companie britanica si este destul de cunoscut in lume. Printre cele mai importante aparitii ale sale este cea din 2010 cand a dansat pe scena alaturi de Rihanna.

Titan va da spectacole la Chisinau in fiecare zi pana pe data de 10 martie inclusiv. In schimb, alti in jur de 30 de roboti vor putea fi admirati la Innovatic Fest Roboshow pana in luna mai.

Numit Ion pentru publicul din Moldova ii saluta pe vizitatori chiar la intrarea in expozitie.

Iar Thespian le raspunde cu rabdare tuturor curiosilor in romana si in rusa.

Poarta discutii cu jurnalistii de parca ar fi la conferinta de presa.

La cativa pasi distanta, un catel-robotel se lasa mangaiat de copii si da din coada multumit.

Iar ceva mai incolo, cativa roboti din Coreea de Sud formeaza aici un adevarat ansamblu folcloric, dansand cu foc dupa o piesa romaneasca.

La expozitie mai puteti vedea o casa a viitorului, paianjeni care trec peste obstacole, roboti-bebelusi, dar si va puteti lansa in realitatea virtuala cu ajutorul unor casti speciale.

Innovatic Fest Roboshow se inchide pe data de 12 mai. Expozitia este organizata de o companie de telefonie mobila din Moldova si se afla la prima editie.