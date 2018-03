Un avocat ar fi sunat la politie si ar fi anuntat ca Judecatoria din centrul capitalei este minata. De ce ar fi facut acest lucru. Ce spune politia. Avocatul neaga acuzatiile si spune ca i s-a furat telefonul. Cum s-a intamplat totul - VIDEO

Oamenii legii spun ca aceta este un barbat in varsta de 43 ani, de profesie avocat, care in acea zi urma sa aiba un proces de judecata si sa participe in calitate de aparator.

Tot politia spune ca apelul telefonic a fost efectuat de pe o cartela SIM de unica folosinta, care a fost introdusa in telefonul avocatului. Cartela SIM a fost gasita in buzunarul barbatului.

Desi avocatul recunoaste ca cartela SIM ii apartine, acesta neaga ca ar fi sunat la politie si ar fi anuntat ca Judecatoria din centrul capitalei este minata. Barbatul sustine ca telefonul i-ar fi fost furat din masina, insa nu a dorit sa anunte politia.

Daca va fi gasit vinovat, barbatul risca o amenda de pana la 42 500 de lei, munca neremunerata in folosul comunitatii de la 180 la 240 de ore sau inchisoare de pana la 2 ani.

Astazi barbatul a fos citat la politie pentru a fi audiat in calitate de banuit.

La data de 26 martie, o alerta falsa cu bomba a dat peste cap activitatea judecatoriei din centrul capitalei. Un barbat a anuntat politia ca sediul este minat, asa ca imediat angajatii au fost evacuati, iar genistii au verificat caldirea. Dupa patru ore de cautari au anuntat ca nu e nici urma de explozibil.

VEZI SI: O alerta falsa cu bomba a dat peste cap activitatea judecatoriei din centrul capitalei. Un barbat a anuntat politia ca sediul este minat. Ce a urmat