Urma sa plece in Italia, insa a ajuns in coma. Un tanar din satul Mingir, Hancesti a fost batut crancen intr-un bar din localitate. Cum s-ar fi intamplat totul - VIDEO

Un tanar de 27 de ani din satul Mingir, Hancesti a fost batut crancen intr-un bar din localitate. S-a intamplat sambata seara, cand barbatul iesise cu prietenii la o bere inainte sa plece in Italia. Acolo, el s-a certat cu un individ, care l-ar fi lovit atat de puternic, incat tanarul a ajuns in coma. Medicii afirma ca el este tinut in viata doar de aparate.