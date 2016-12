Urmareste-l pe Mos Craciun pe tot globul si afla cat timp mai e pana cand iti va aduce cadourile

Mos Craciun si-a inceput deja lunga calatorie in jurul lumii. Are sanie doldodara de cadouri, dar se bazeaza pe renii lui neobositi, mai cu seama pe energicul Rudolf.

Comandamentul American al Apararii Spatiului Aerian il tine sub observatie de mai bine de opt ore! Ultima oara a fost vazut pe undeva pe langa Nepal, dupa ce a strabatut Noua Zeelanda, Australia si mai toata Asia.

Batranelul a parcurs zeci de mii de kilometri si a impartit pana acum peste doua miliarde de cadouri, adica 100 de mii in fiecare secunda. Cursa lui se va incheia, ca in fiecare an, pe plajele din Hawaii.