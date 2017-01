Primaria nu a cheltuit niciun leu pentru brad, de altfel la fel ca si in ultimii doi ani. Asta pentru ca un om de afaceri s-a oferit sa plateasca pentru molid, care a costat 15 mii de lei. Din economia facuta, autoritatile au procurat globuri noi. In acest an Bradul a fost adus din gospodaria unei familii din localitatea Vasieni, raionul Ialoveni. Acesta are peste 17 metri inaltime si 37 de ani.