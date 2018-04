URMARESTE LIVE. Candidatul PUN, Constantin Codreanu depune actele pentru a fi inregistrat in calitate de candidat pentru functia de primar general al capitalei

Silvia Radu a depus ieri actele ca sa fie inregistrata in cursa pentru sefia capitalei. Radu a reusit sa adune cele peste 10 mii de semnaturi necesare pentru a se inscrie in cursa pentru primaria Chisinau.

Tot ieri si-au depus dosarele trei candidati desemnati de partide. Este vorba despre Alexandra Can de la PNL, Andrei Munteanu din partea Partidului Societatii Progresiste si Maxim Braila de la Partidul Popular.

Dupa tragerea la sorti, Alexandra Can va fi in buletinul de vot cu numarul 8, iar Andrei Munteanu, cu numarul 9. Maxim Braila, va fi al 10-lea iar Silvia Radu va fi in buletinul de vot cu numarul 11.

Astazi este ultima zi in care candidatii pot depune actele pentru a participa la scrutin. Alegerile locale vor avea loc pe 20 mai, dupa ce Dorin Chirtoaca si-a dat demisia.