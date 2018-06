CEC a luat act de hotarare CSJ de a anula definitiv alegerile de la Chisinau. Sandu si Nastase au parasit sala de sedinta: "Asteptam validarea alegerilor. Vom protesta, vom cere demisia judecatorilor"

Andrei NASTASE: "Au fost incalcate anumite legi. Astazi a fost totul clar, aceasta claritate a fost si pentru reprezantantii ambasadelor. Judecatorii platiti au luat aceasta decizie. Imaginati-va ce vor face in toamna.

Noi vom continua, vom protesta, vom cere in continuare demisia judecatorilor. Verdictul s-a dat in afara justitiei. Iata de ce responsabilitatea cade pe cei care sunt la guvernare. Avem de afacere cu un binom corupt. Duminica sa venim cu mic si mare la protest. Este un lucru inimaginabil. Justitie in Republica Moldova, nu exista. Plahotniuc a decis sa scuipe in sufletul poporului nostru, dar noi nu vom admite asa ceva."

Maia SANDU, LIDER PAS: "Pana si membrii CEC aveau neclaritati. A fost firesca ca sa ia o decizie de anulare a alegerilor. Modul asta ca nu si-au luat o pauza, este o dovada a dictatura. Toate instituiile statului fac jocurile unui personaj. este o situatie critica. Ne va afecta pe noi toti."





UPDATE 14:18

La sedinta sunt prezenti primarul ales Andrei Nastase si liderul PAS, Maia Sandu.

Pe 25 iunie, Curtea Suprema de Justitie a mentinut decizia Curtii de Apel de a declara invalide alegerile locale de la Chisinau. Decizia este irevocabila.

Pe 19 iunie, Judecatoria Chisinau a declarat nule alegerile locale de la Chisinau si a invalidat mandatul primarului ales, Andrei Nastase. Princinpalul motiv din care alegerile au fost declarate nevalide este ca Andrei Nastase a facut agitatie electorala chiar in ziua alegerilor, pe 3 iunie.

Mai exact, Nastase a facut un live pe facebook in care a indemnat oamenii sa iasa la vot. Judecatoarea scrie ca transmisiunea a fost urmarita de peste 250 de mii de utilizatori, iar asta este in masura sa influenteze rezultatul alegerilor.