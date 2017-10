Ceremonia a inceput la 11:00 in incinta Clubului aviatorilor, in Chisinau. Inmormantarea va avea loc la cimitirul Sf. Lazar.





Avionul care zbura din Burkinafaso in Coasta de Fildes s-a prabusit in oceanul Atlantic, acum aproape doua saptamani. In urma impactului, aeronava care avea la bord 6 moldoveni si 4 francezi s-a rupt in bucati. 4 moldoveni au murit, iar restul persoanelor au scapat cu viata. Aparatul era inchiriat de armata franceza si transporta in acel moment sisteme de climatizare.