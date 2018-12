URMARESTE LIVE. Congresul Partidului Liberal: fostul primar al capitalei Dorin Chirtoaca ar urma sa fie propus la functia de lider al partidului

10:40 Corina FUSU: Stimati colegi, stimati delegati congresu partidului liberal 5 declar deschis.

10:35 Congresul a inceput cu imnul Romaniei.

Evenimentul incepe la ora 10:00.

Partidul Liberal a fost infiintat in septembrie 1993. Initial liderul formatiunii a fost Anatol Salaru, actualul presedinte al Partidului Unitatii Nationale. In 1998, sefia a fost preluata de Mihai Ghimpu. Dupa parlamentarele anticipate din 2009, liberalii obtin 15 mandate in legislativ si fac coalitie cu PLDM, PD si Alianta Moldova Noastra.





Ulterior, in urma alegerilor parlamentare din 2010, 12 deputati liberali ajung in legislativ asa ca se constituie o noua majoritate formata din liberali, liberal-democrati si democrati, care se numeste Alianta pentru Integrare Doi. Cea de-a treia alianta ia nastere in 2015, intre PL, PLDM si PD. Acum liberalii sunt in opozitie in parlament unde sunt reprezentanti de noua deputati. Formatiunea sustine ca are peste 20 de mii de membri in toata Moldova.