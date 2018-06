URMARESTE LIVE. Curtea de Apel decide soarta alegerilor invalidate de prima instanta. Completului de Judecata a fost schimbat

UPDATE 15:25 Andrei Nastase face declaratii de presa.

Andrei NASTASE: "In procesul de astazi au intervenit persoane care nu au avut niciun fel de calitate in sedintele primei instante. Acesti oameni au depus niste cerire de apel care contrar prevederilor codului de procedura au fost admise spre examinare.

Aceste cereri trebuiau sa fie restituite pentru ca acesti oameni nu sunt implicati in proces. La intrebarea mea dansul mi-a spus ca a fost omis. Suntem intr-o tara in care toate institutiile nu mai functioneaza.

Incercati sa treceti in jurul acestei institutii in care eu nu ma simt in siguranta pentru ca sunt inconjurat de oameni in echipament de politie. Sute sau chiar mii de plolitisti, care nu au nici o treaba cu procesul civil.

Plahotniuc inca nu este aici incatusat. Ce cauta atata politie in jurul acestei institutii care examineaza astazi un dosar de esenta electorala. A fost incalcata legea. Am cerut recuzarea acestui complet. De ce se face acest lucru? O sa vedem.

Inca doua cereri de apel, una separata, alta comuna, au fost depuse de niste persoane fizice care nu au treaba cu acest proces. Apelul meu a fost la transparenta si nu am niciun fel de problema. Societatea noastra trebuie sa inteleaga ca mergem spre o dictatura feroce. Un proxenet penal, dar si politic. Acest individ este in stare sa arda tara, doar ca sa stee in libertate."





UPDATE 15:13 Avocatul lui Andrei Nastase a cerut recuzarea completului de Judecata.

Sedinta a inceput la ora 15:00.

Ieri, decizia judecatoriei de a declara nule alegerile din Chisinau a fost atacata la Curtea de Apel. Andrei Nastase sustine ca este o lovitura pusa la cale de democrati si socialisti. Purtatorul de cuvant al democratilor a spus ca aceste declaratii sunt politice.

In cazul in care Curtea de Apel va mentine decizia luata de prima instanta, avocatii edilului spun ca vor merge si la Curtea Suprema de Justitie. Anterior socialistii au depus doua contestatii impotriva lui Andrei Nastase.





In prima, care a fost respinsa, acesta era acuzat ca a fost sustinut intr-un mod deschis de primarii din Romania in timpul campaniei. In a doua contestatie a PSRM, Andrei Nastase era acuzat ca a facut agitatie electorala in ziua alegerilor, cand a indemnat oamenii sa iasa la vot.





In acesta caz, Curtea Suprema a lasat in vigoare decizia Curtii de Apel, care a stabilit ca Nastase a incalcat legea. Codul electoral spune ca in cazul declararii scrutinului nevalid, la carma capitalei ramane primarul interimar in functie, pana la alegerile noi de la anul.