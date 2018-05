URMARESTE LIVE. Curtea de Apel examineaza recursul avocatilor luptatorului K1 Mihail Pirgaru, banuit ca ar fi ucis in bataie un barbat de 30 de ani, in fata unui club de noapte

Luptatorul K1, Mihail Pirgaru adus la Curtea de Apel. Magistratii urmeaza sa decida daca sportivul ramane in arest. examineaza recursul avocatilor luptatorului K1 Mihail Pirgaru, banuit ca ar fi ucis in bataie un barbat de 30 de ani, in fata unui club de noapte. Acesta a fost adus in fata magistratilor de la Curtea de Apel.