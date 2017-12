Ilan Sor, unul dintre martorii cheie in dosarul lui Chiril Lucinshi a venit astazi la proces, insa sedinta s-a amanat: s-a imbolnavit judecatorul de caz

Astazi, 6 decembrie, la Judecatoria Buiucani urma sa aiba loc o noua sedinta de judecata in cazul lui Chiril Lucinshi. Dupa ultimele doua sedinte la care nu s-a prezentat, astazi Ilan Sor, unul dintre martorii cheie din dosarul in care este cercetat fostul deputat PLDM, a venit la proces, insa in cele din urma sedinta a fost amanata. Asta pentru ca judecatorul de caz s-a imbolnavit.