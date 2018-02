Dupa scandalul laptelui, cei de la ANSA efectueaza controale la JLC, una dintre cele mai mari companii producatoare de lactate de la noi

Saptamana trecuta, expertiza produselor lactate comercializate in Moldova, efectuata in laboratorul de testare a produselor alimentare de la Centrul de Metrologie Aplicata si Certificare (CMAC), a dat rezultatele inspaimantatoare: un numar mare de produse lactate in masa cu contin aproape deloc grasimi din lapte, scrie mold-street.com.

Potrivit saptamanalului, Logos-press, testarea a fost efectuata doar la capitolul prezenta grasimilor straine. Pentru examinare au fost selectare 126 de esantioane de produse lactate autohtone sau de import, achizitionate in perioada septembrie-noiembrie 2017 din diverse magazine, de la supermarkete la chioscuri ale producatorilor.