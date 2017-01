URMARESTE LIVE. Festivalul traditiilor de iarna la Crihana Veche. Zeci de "capre" danseaza pe strazi, printre masini

"Jocul caprei" este un obicei stravechi care face parte din traditiile de iarna in Republica Moldova.

Traditia a ajuns virala pe internet si in... SUA dupa ce celebrul rapper american 50 Cent a incarcat pe pagina lui de Facebook o inregistrare video de cateva zeci de secunde, in care isi arata uimirea fata traditie, dupa ce a vazut un roman costumat care dansa.

Artistul american nu a precizat unde a relizat aceasta inregistrare cu telefonul mobil, insa probabil ca cel care dansa capra se afla in fata unui mall din SUA.