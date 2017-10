Flashmob in fata cladirii GBC, organizat de jurnalistii ZdG, dupa ce doi reporteri au fost amenintati de agentii de paza de acolo: "Paznicii GBC nu sunt stapanii jurnalistilor" - VIDEO

Video in curand

Ziarul de Garda, Centrul pentru Jurnalism Independent si mai multe ONG-uri media au facut un apel catre MAI, cerand sa fie luate masuri in urma incidentului care a avut loc acum 5 zile, in fata cladirii GBC. Doi reporteri, care filmau in apropiere, au fost amenintati de catre agentii de paza. Totul a fost filmat, iar imaginile au fost publicate pe internet.