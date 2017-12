PAS a organizat un flashmob in fata judecatoriei Buiucani. Maia Sandu sustine ca autoritatile amana intentionat examinarea dosarului in care este cercetat Ilan Sor: "Plahotniuc si-l doreste pe Sor ca partener in parlament" - VIDEO

Maia Sandu, LIDER PAS: “Am venit sa cerem socoteala pt ca au trecut 6 luni de cand a fost emisa deciazia instantei si dosarul ilan sor este retinut tot aici. Motivul invocat este ridicol pt ca nu este capabilitate ca sa fie tradus. Este un dosar extrem de important, cel mai mare furt pe care l-a cunoscut republica Moldova?

In pofida acestor acuzatii grave, instotutiile statului bat pasul pe loc. Cerem sa vina judecatorul care s-a ocupat de acest caz sa il intrebam cum se intampla ca pentru o infractiune atat de mare s-a dat o sentinta atat de usoara. Si de ce s-a schmbat articolul, diferenta este ca in al doilea caz se presupune ca cel care a comis infractiunea nu a insusit banii. Si atunci noi ne intrebam unde sunt cele 13 miliarde de lei."

Nemultumiti, membrii Partidului Actiune si Solidaritate au organizat astazi un flashmob in fata judecatoriei Chisinau cu sediul la Buiucani. Suprinzator, tot astazi, acolo s-au adunat si sustinatorii primarului de Orhei.

Maia Sandu, LIDER PAS: "Banuim ca PD vrea sa il ajute pe Sor sa castige un mandat de deputat si sa scape fara pedeapsa. Se tergiverseaza ca sa nu dea un verdict pana la alegerile parlamentare, pentru ca Plahotniuc si-l doreste pe Sor ca partener in parlament.“

Nici Ilan Sor si nici Vlad Plahotniuc nu au comentat deocamdata aceste declaratii. Potrivit Maiei Sandu, primarul de Orhei a fost privelegiat de autoritati in acest proces, desi el ar fi principalul beneficiar al furtului miliardului.

Maia Sandu, LIDER PAS: "In afara de aceasta judecatorul a decis ca Ilan Sor sa fie pus in libertate, fara sa stea in arest la domiciliu. Am vazut ca Sor este privelegiat."

Ilan Sor a fost condamnat in iunie la 7 ani si jumatate de inchisoare. El insa se plimba in libertate. Dosarul primarului de Orhei nu a ajuns la Curtea de Apel desi avocatii si procurorii au contestat decizia. Cauza este blocata in instanta de fond.

Acum cateva saptamani, magistratul care examineaza cauza a declarat pentru reporterii de la anticoruptie.md ca procesul dureaza atat de mult pentru ca traduce toate actele in rusa, tinand cont ca Sor nu cunoaste limba romana.

Primarul de Orhei este acuzat de procurori ca a obtinut din Banca de Economii 5 miliarde de lei, bani pe care i-a fi spalat prin off-shore. Saptamana trecuta BNM a publicat o sinteza a raportului Kroll 2.

In document sunt descrise schemele prin care 50 de companii din grupul Shor s-au imprumutat de la cele trei banci falimentate precum si perioadele in care au fost acordate creditele. Sinteza nu contine insa numele tuturor beneficiarilor miliardului furat.

Pavel FILIP, PREMIER: “90 la suta din acesti oameni sunt absolut onesti care pur si simplu au fost in acest circuit, de aceea nu pot fi facute publice aceste nume.“

In document figureaza si tarile prin care au fost spalati banii furati din cele trei banci falimentare. Astazi, cei de la Plarforma DA au spus ca sinteza a fost publicata intentionat acum, cand oamenii se pregatesc de sarbatori. Imediat dupa publicarea documentului, Ilan Sor a spus ca a dat in judecata compania Kroll, pentru ca expertii nu cauta adevaratii beneficiari, ci un tap ispasitor.

Compania Kroll a fost angajata de Guvern pentru a investiga frauda bancara, in urma caruia 1 miliard de dolari a disparut din Banca de Economii, Banca Sociala si Unibank.