URMARESTE LIVE. Haos total in PMAN. Doua proteste s-au suprapus in centrul capitalei. "Jos Maia Sandu", striga simpatizantii Sor. "Jos Sor si mafia", scandeaza membrii PAS si DA. Vezi ce se intampla acum in PMAN

UPDATE 14:00: In aceste momente a inceput protestul anuntat de membrii Miscarii de Rezistenta Nationala.

UPDATE 13:40: Pe scena a urcat Ilan Sor.





UPDATE 13:30: Marina TAUBER, VICEPRESEDINTELE PARTIDULUI SOR a iesit pe scena: "Cu noi au venit peste 10 mii de oameni. Dar cine o sa iasa cu voi? Noi am venit sa protejam onoarea liderului nostru. Maia Sandu nu trebuie sa uite ca exista prezumtia nevinovatiei si nu are nici un drept sa ponegreasca numele liderului nostru, pentru care noi am venit astazi sa luptam. Jos Maia Sandu. Draga noastra Maia, astazi avem o surpriza pentru tine."

UPDATE 13:00: In PMAN a inceputul protestul organizat de Ilan Sor. Oamenii danseaza hora si scandeaza "Jos Maia Sandu".

Membrii Miscarii de Rezistenta Nationala, creata de PAS, PPDA, PLDM si reprezentantii societatii civile au anunta pentru astazi un protest de amploare impotriva guvernarii. Totodata, si activista Maia Laguta a spus ca va organiza o manifestatie in Piata Marii Adunari Nationale impotriva majorarii preturilor la combustibil.