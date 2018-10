Presedintele Turciei, decorat cu cea mai inalta districtie a Republicii Moldova. Erdogan: "Sunt fericit ca ma aflu in Moldova. Va multumesc pentru inaltul grad de ospitalitate si sincera prietenie"

Recep ERDOGAN, PRESEDINTELE TURCIEI: "Stimate presedinte, vreau sa va salut cu tot respectul si din tot sufletul. Ma aflu in Moldova in urma vizitei oficiale facute de Igor Dodon. Sunt fericit sa ma aflu aici.

Vreau sa va multumesc pentru inaltul grad de ospitalitate cu care am fost intalnit. Aceasta este prima vizita facuta in ultimii 20 de ani. Este o sursa de fericire pentru mine. Anul trecut in luna mai m-am intalnit cu Igor Dodon.

Vreau sa-i multumesc pentru sincera prietenie pe care mi-a acordat-o. Am avut o intalnite tet-a-tet si am discutat despre relatiile bilaterale. Suveranitatea RM este foarte importanta pentru noi.

Gagauzia are un loc special in relatia noastra cu RM. Va voi trimite o sabie identica a lui Stefan cel Mare. Este interzis ca sabia originala sa iasa din muzeul din Turcia. Voi transmite o replica in cel mai scurt timp."

Igor DODON, PRESEDINTE: "Sunt onorat sa salut prima vizita oficiala a presedintelui Turciei din ultimii 24 de ani. Vreau sa constat cu placere ca intre statele noastre sunt relatii prietenesti.

Avem semnate peste 60 de acorduri bilaterale. Turcia este partenerul strategic pentru RM. Prin acest suport, partenerii din Turcia au contribuit la intarirea statalitatii din Republica Moldova. Turcia este pe locul 3, dupa numarul de intreprinderi mixte in Republica Moldova."

Presedintele turc se afla intr-o vizita oficiala la Chisinau. Recep Erdogan va sta doua zile in Republica Moldova. Astazi, 17 octombrie, acesta urmeaza sa se intalneasca cu presedintele Igor Dodon si premierul Pavel Filip. Maine, 18 octombrie, Recep Erdogan va efectua o vizita la Comrat.