URMARESTE LIVE. Judecatorii trebuie sa decida daca prelungesc mandatul de arest la domiciliu pe numele lui Dorin Chirtoaca

In aceste momente judecatorii trebuie sa decida daca prelungesc mandatul de arest la domiciliu pe numele lui Dorin Chirtoaca. Si asta pentru ca ieri sedinta a fost amanata. Prezent in instanta, Chirtoaca a declarat ca nu intentioneaza sa-si dea demisia in contextul in care Silvia Radu i-a ocupat locul si ca va lupta pana in panzele albe pentru a-si demonstra nevinovatia si pentru a reveni la carma primariei Chisinau.