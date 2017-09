La judecatoria Chisinau, cu sediul la Buiucani, are loc prima sedinta de judecata in dosarul lui Dorin Chirtoaca, acuzat de trafic de influenta si luare de mita in dosarul parcarilor cu plata.

Totodata, judecatorii urmeaza sa examineze demersul procurorilor privind prelungirea mandatului de arest la domiciliu.