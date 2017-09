URMARESTE LIVE. Judecatorii urmeaza sa decida daca Dorin Chirtoaca ramane in arest la domiciliu. Primarul suspendat: "Ar trebui respins demersul procurorilor si de terminat cu acest arest la domiciliu, de parca sunt in concediu"

Sedinta a fost amanata pentru ora 15:30.

Dorin Chirtoaca a facut declaratii.

Dorin CHIRTOACA: "Ar trebui respins demersul procurorilor si de terminat cu acest arest la domiciliu, de parca sunt in concediu. In momentul in care ai lucrat 10 ani si ca multumire iti aduce acest arest si aceste dosare, este ceva extrem de grav. Problema este ca nicio persoana nu trebuie sa fie limitata in drepturile sale. Daca aveam de gand sa parasesc tara, inotam Prutul de 100 de ori. Demnitatea nu-mi permite sa ma transform in fugar, deoarece nu am comis nicio infractiune. Este un absurd ceea ce se invoca acolo."

La judecatoria Chisinau, cu sediul la Buiucani, are loc prima sedinta de judecata in dosarul lui Dorin Chirtoaca, acuzat de trafic de influenta si luare de mita in dosarul parcarilor cu plata.Totodata, judecatorii urmeaza sa examineze demersul procurorilor privind prelungirea mandatului de arest la domiciliu.