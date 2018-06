Liderul PAS si-a exprimat votul. Maia Sandu:"Am votat pentru un primar care sa nu ne minta, sa nu ne divizeze in aliatii sai si in dusmanii sai" - GALERIE FOTO

Maia SANDU, LIDER PAS: "Am votat pentru un primar care sa nu ne minta, sa nu ne divizeze in aliatii sai si in dusmanii sai. Noul primar are tare multa treaba. El trebuie sa-si construiasca o echipa, pentru ca sarcinile care sunt in fata pot fi realizate doar impreuna cu o echipa.





Indemn oamenii sa iasa la vot. Sper ca toata lumea o sa-si faca loc ca sa ajunga la urnele de vot. Daca nu o sa folositi acest drept la vot, mai tarziu putem sa nu avem acest drept. Mai multa lume este dezamagita de politic, inclusiv tinerii, dar faptul ca ne-au dezamagit nu inseamna ca trebuie sa stam acasa."

Sectiile de vot s-au deschis la ora 7:00 si se vor inchide la ora 21:00. Pentru ca alegerile sa fie validate, la urnele de vot trebuie sa se prezinte o patrime din alegatori.