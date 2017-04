URMARESTE LIVE de la 19:00. Lumina sfanta din Ierusalim urmeaza sa ajunga la Chisinau cu o cursa obisnuita, iar apoi va fi dusa si la Catedrala Mitropolitana

Lumina sfanta urmeaza sa ajunga la Chisinau al 15-lea an consecutiv. In acest an, cheltuielile pentru ca lumina sfanta sa ajunga in Moldova au fost suportate de catre mitropolia Moldovei.





Flacara va fi impartita credinciosilor si preotilor care il vor duce in bisericile si manastirile din toate localitatile. Totodata, in aceasta seara troleibuzele si autobuzele vor circula pana la miezul noptii, iar microbuzele chiar si dupa ora 12. Daca veniti la slujba aici, in centrul capitalei, cu masina, trebuie sa stiti ca este interzisa parcarea in preajma Catedralei, asa ca veti fi nevoiti sa va lasati automobilele pe strazile adiacente si sa veniti la slujba pe jos.