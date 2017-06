URMARESTE LIVE. Magistratii de la Judecatoria Buiucani decid daca fostul deputat liberal-democrat Chiril Lucinschi ramane in arest la domiciliu. Lucinschi, prezent la sedinta

Sedinta incepe la 9:00 la Judecatoria Buiucani.

Potrivit procurorilor, in perioada 2012-2014, mai multe companii off-shore, ar fi transferat unei firme, care ar apartine lui Lucinschi, peste 400 de mii de dolari - suma care ar proveni din credite neperformante de la Banca de Economii, Banca Sociala si Unibank. Iar in 2013, o firma a carui beneficiar este fost deputat, ar fi luat de la Unibank un credit in valoare de 5 milioane de lei.

Chiril Lucinschi si-a depus mandatul de deputat in luna februarie. Atunci, el si-a motivat decizia prin faptul ca ar fi implicat intr-un nou proiect, care ar fi incompatibil cu functia din parlament.Lucinschi a fost deputat PLDM din 2010 pana in februarie 2017.