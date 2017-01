Andrei Pantea a fost retinut in luna octombrie 2016. Procurorii spun ca el si-ar fi depasit atributiile de serviciu in 2013 cand si-a pus semnatura pe transferul dosarului Caramalac in Rusia, in perioada in care era procuror general interimar. Pantea spune ca a actionat conform legislatiei atunci.





Grigore Caramalac este invinuit de banditism, estorcare de bani, trei tentative de omor si santaj. Dosarul sau a fost clasat in decembrie, 2015, la doi ani dupa ce a fost transferat in Rusia.