URMARESTE LIVE. O noua sedinta de judecata in cazul lui Chiril Lucinschi

Chiril LUCINSCHI, FOSTUL DEPUTAT PL: "Iesind din probele care au fost prezentate ma astept la o decizie de achitare, fiindca principala conditie de a porni dosarul penal pentru spalare de bani trebuie sa ai o infractiune principala. In dosarul meu nu exista nici o infractiune principala. Pentru ptima data in MD s-a pornit un dosar penal fara a fi la baza o infractiune principala. Dosarul asta este fabricat.

Cat despre cei sase ani si jumatatea, pe care le-a cerut procurorii, Lucinschi spune ca: "Eu habar nu am, asta a zis domnul procuror, cred ca sunt calculele lor. Nu am analizat aceasta propunere, nu pot sa ma expun. Dar in cazul meu nu exista nici o infractiune. A fost o datorie platita si atat, asta este probat. Termenul si perioada nu coincide. Asta e o nebunie totala. Eu totusi consider ca instanta poate sa manifeste statul sau independent si mezez pe asta."

Avocat: "Am prezentat probe care rastoarna total invinuirea adusa. Procurorul nu a avut nici o proba prin care sa rastoarne pozitia noastra de nevinovatie. Invinuirea adusa lui Lucinschi este ilegala. Eu cred ca nu o sa-i fie complicat sa adopte o solutie corecta."

Procurorii au cerut astazi, in cadrul sedintei, 6 ani si jumatate de inchisoare pentru fostul deputat liberal democrat.

Chiril Lucinschi a fost retinut in mai 2017, iar de atunci se afla in arest la domiciliu. Procurorii il acuza ca lui i-ar fi fost intoarsa o datorie dintr-un circuit financiar ilegal, iar datornicul ar fi fost Ilan Sor. Banii ajunsi ar fi fost scosi din BEM, Unibank si Banca Sociala. Totodata, oamenii legii il acuza pe Lucinschi ca nu ar fi declarat venituri de la doua companii care i-ar apartine. El sustine ca este nevinovat.