UPDATE 13:30 In sala de judecata, in aceste momente, se afla si unul dintre martorii din dosarul in care este cercetat primarul suspendat. Este vorba despre fostul sef al Directie Transport din cadrul Primariei, Igor Gamretki.

Igor Gamretki a fost condamnat la 2 ani cu executare de prima instanta, iar apoi Curtea de Apel a modificat pedeapsa in 3 ani cu suspendare. El a fost judecat pentru trafic de influenta in dosarul parcarilor cu plata.

Sedinta a inceput la 13:00