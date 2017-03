Liderul PD, Vlad Plahotniuc: "Am decis cu colegii din partid sa sustinem ideea votului uninominal" - VIDEO

Vlad PLAHOTNIUC, LIDER PD: "Saptamana aceasta vom depune aceasta initiativa in Parlament. Votul uninominal permite ca oamenii sa-si aleaga deputatii pe care ii vor. Votul uninominal permite oamenilor ca sa retraga imediat si inainte de termen votul acordat deputatilor si sa fie ales altul in loc. Votul uninominal va permite ca diaspora sa poata avea deputatii sai."

"Proiectul de baza este sa punem partidul mai aproape de oameni. Ne acsam pe comunicarea directa cu cetatenii. Vom incepe un program, vom merge prin teritoriu. Majoritatea oamenilor nu cunosc oamenii pe vare ii voteza, majoritea cetatenilor nu au reprezetanti in organele politice ale statului, astazi, au control asupra deputatilor doar intr-o singura zi in patru ani, atunci cand au alegerile."

"Promovam legislativul votului uninominal. Votul uninominal, da cetateanului posibilitatea pe cine sa trimita in parlament, sa fie reprezentat de oameni locali, nu cum vor un grup de polticieni. Mai exact daca un deputat nu lucreaza bine, daca dezmageste oamenii, ii permite cetatenului sa-l retraga si nu vor astepta 4 ani, il pot demite chiar in timpul mandatului, astfel cetatenii primesc control complect asupra celui pe care il aleg, nu pun stampila pe o sigla de partid. In felu acesta se pot rezolva un sir de probleme."



"Prin votul uninominal, da posibilitatea ca diaspora sa aiba proprii deputati in parlament."

"In zilele urmatoare vom depune aceasta intiativa in Parlament. Pentru a elimina speculatiile, precizez ca initiativa respectiva, va primi vot final in Parlament doar dupa ce va avea avizul Comisie de la Venetia."