Premierul Pavel Filip a iesit la raport dupa doi ani de cand a ajuns in fruntea Guvernului. S-a laudat ca a reusit sa scoata tara din criza intr-o perioada in care nimeni nu a crezut in el - VIDEO

Acestea sunt, potrivit premierului, marile realizari ale guvernului Filip in cei doi ani de activitate.

Pavel FILIP, PRIM-MINISTRU: “Daca se vrea se poate.”

In acelasi timp, portalul Mold-street ii reproseaza prim-ministrului ca reusitele lui ar fi sub evolutiile din perioada anilor 2010-2011. Daca seful cabinetului de ministri vorbeste despre insufletirea mediului de afaceri si majorarea salariilor, jurnalistii aceluiasi site spun ca investitiile antreprenorilor sunt mici, iar numarul bugetarilor se micsoreaza de la an la an, deci mai putina forta de munca.

Pavel FILIP, PRIM-MINISTRU: “La inceputul lui 2016 toti prevedeau un dezastru in Moldova si situatia era critica ca aveam teama ca nu vom plati pensiile la timp si nu ne gandeam atunci la crestere economica.

Astazi, Pavel Filip a iesit in fata presei cu set de promisiuni, dar a evitat sa vorbeasca despre cheltuieli si termenii in care acestea vor fi indeplinite.

Pavel FILIP, PRIM-MINISTRU: "Reforma cadrelor justitiei care va evalua iontegritatea judecatorilor/vom face reforma avocaturii si a CC/ vom investi nu doar in drumurile nationale, ci si de la poarta omului/sa asiguram transportarea mai rapida a oamenilor prin ambulante/ nu putem vorbi de o tara moderna cand avem problema cu deseuri.”

In ultimul an de mandat, perioada in care au loc pregatirile pentru parlamentare, premierul spune ca guvernul va sta departe de agitatia electorala. A vorbit despre legatura stransa dintre executiv si legislativ, mentionand ca prefera sa ocoleasca presa si sa se axeze pe probleme oamenilor decat sa raspunda la intrebarile la care reporterii ar putea sa afle raspunsurile de la altii.

In mare taina, executivul condus de Pavel Filip a fost investit pe 20 ianuarie aproape de miezul noptii. Ministrii au depus juramantul la Resedinta de Stat in timp ce in fata Parlamenttului aveau loc proteste.