Presedintele Parlamentul, Andrian Candu, si-a exprimat votul: "Am votat ca sa punem punct instabilitatii la primarie"

Sectiile de vot s-au deschis la ora 7:00 si se vor inchide la ora 21:00. Pentru ca alegerile sa fie validate, la urnele de vot trebuie sa se prezinte o patrime din alegatori.



Andrian CANDU, PRESEDINTE PARLAMENT: "Am votat ca sa punem punct instabilitatii la primarie. Pana acum, la primarie am avut orice, numai nu eficienta si numai nu munca. Am vazut diverse dezbateri, dar nu in privinta treburilor primariei, dar mai mult confruntare politica. Sper ca cel putin un an pana la alegerile ordinare sa simtit ca apare o grija fata de oras. Sper ca cel care va castiga isi va face treaba la primarie. "