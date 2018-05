URMARESTE LIVE. Procurorii cer mandat de arestare pe numele principalului suspect in cazul omorului tinerei de 20 de ani, gasita dezmembrata si decapitata, intr-o geanta abandonata la Gratiesti

Sedinta va avea loc astazi, la Judecatoria Chisinau cu sediul Rascani. Acolo, procurorii urmeaza sa ceara mandat de arestare pe numele individului de 32 de ani, retinut in cazul omorului tinerei de 20 de ani, gasita decapitataa si dezbembrata intr-o geanta aruncata pe malul unui lac din Gratiesti.





Individul a fost retinut, cu ajutorul mascatilor de la Fulger, in seara in care a fost descoperit corpul dezmembrat al fetei.





Ieri, pentru reconstituirea crimei, in locul in care a fost gasita geanta, a fost dus principalul suspect.





Potrivit autoritatilor, tanara de 20 de ani a fost gasita decapitata si dezmembrata, in geanta aruncata pe malul lacului din Gratiesti. Autoritatile spun ca in geanta nu era capul tinerei.





Dupa mai multe actiuni intreprinse, ieri, la locul crimei, in lac, la o adancime de 10 metri, a fost gasit capul tinerei de 20 de ani.





Autoritatile spun ca tanara avea mai multe probleme cu mai multe persoane, insa deocamdata nu a fost stabilit motivul pentru care a fost omorata.





Tanara de 20 de ani a plecat de acasa, de la Cricova, pe 12 mai seara, iar de atunci nimeni nu a mai stiut nimic de ea.





Ulterior, rudele au anuntat autoritatile despre disparitia fetei.





Abia peste 7 zile, adica in aceasta dimineata, ea a fost gasita fara suflare, intr-o geanta aruncata pe malul unui lac din localitatea Gratiesti.





Urmeza sa fie efectuata necropsia pentru a se stabili cand si in cum a survenit decesul.





Autoritatile au deschis un dosar penal pentru omor. Suspectul risca puscarie pe viata.







VEZI SI: Apropiatii tinerei de 20 de ani, gasita moarta intr-o geanta langa un lac din Gratiesti, sustin ca fata a mers la o zi de nastere si nu s-a mai intors: "Mama fetei nu crede ca fiica sa e moarta. Nu i-au aratat nimic"