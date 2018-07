Seful statului, Igor Dodon a prezentat bilantul activitatii la un an si jumatate de la preluarea functiei de presedinte

Presedintele Igor Dodon a prezentat in cadrul unei conferinte de presa a prezentat bilantul activitatii sale de cand a devenit presedinte.

LIVE TEXT:

Igor DODON, PRESEDINTE RM: "Am lansat demersuri, propuneri, m-am acat pe catev aelemente de baza: furtul miliardului, parlamentul le-a blocat pe toate initiativele.Am cerut majorarea pensiilor de doua ori pe an si Parlamentul nu a sustinut aceasta initiativa.

Referendumul a fost anulat. Cei de la guvernare au interzis presedintelui. In 26 de ani dde la idependenta asa ceva nu a mai fost.Eu nu sunt adeptul revolutiilor, eu nu vreau sa scot lumea in strada si sa ajungem la distabilizare.

Unde cred ca initiativele PD nu sunt bune, le blochez chiar si cu riscul ca voi fi suspendat din functie.

Marea majoritate a demersurilor facute de presedinte catre alti presedinti sunt blocate. Se ajunge la blocaj si pe plan extern. In pofida la toate acestea, am avut vizite externe, la Moscova, la Bruxelles.

Am mers in peste doua sute de localitati, practit in fiecare saptaman sunt in doua, trei localitati si discut cu oamenii.

Peste doua sute de gradinite au primit suport. Pentru toate aceste activitati nu a fost cheltuit niciun ban public. Scopul meu este sa ajut oamenii simpli.

Noi nu ne culcam sub nimeni. Miza mea este pe alegerile parlamentare. Este ferm un lucru ca presedintele are nevoie de sprijinul guvernului."





Conferinta a inceput la 19:00.