Socialistii, primii care au depus actele pentru inregistrarea in cursa electorala pentru referendumul anti-Chirtoaca. Bolea: "NU acestui primar. Trebuie sa-l dam jos pe Dorin Chirtoaca"

Vasile BOLEA, MEMBRU PSRM: "Noi am inregistrat cererea pentru participare la referendum. S-au depus toate documentele care sunt necesare. CC urmeaza sa primeasca un raspuns clar daca sunt suficiente aceste acte sau mai trebuie ceva.

In scurt timp vom primi decizia de inregistrare. Incepand cu ziua cand vom fi inregistrati, ne veti vedea in oras plini cu activitati. Noi vrem sa ajungem din casa in casa, la fiecare om, sa-l familiarizam cu ceea ce inseamna referendumul "NU acestui primar" si sa-l revoce prin votul sau.

Va fi si o strategie de campanie, nu dezvalui ca nu este cazul. Va fi o campanie in sensul plin al cuvantului. Nu ne simtim nici fericiti si nici tristi. Ati vazut cu totii ce s-a intamplat in acesti 10 ani de zile. Coruptia a inflorit la primarie. Trebuie sa-l dam jos pe Dorin Chirtoaca. Vreau sa spun cetatenilor ca ei sa fie activi, deoarece pana la urma, ei decid soarta capitalei."

Referendumul de demitere a lui Dorin Chirtoaca va avea loc pe 19 noiembrie. PL a anuntat ca boicoteaza plebiscitul, iar PUN, PAS si PD anuntat ca nu vor participa.