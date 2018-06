URMARESTE LIVE. Sustinatorii si simpatizantii PPDA s-au adunat la Curtea Suprema de Justitie, acolo unde in aceste momente se decide soarta finala a alegerilor de la Chisinau. Holurile institutiei, impanzite de politisti

Curtea Suprema de Justiite urmeaza sa decida astazi soarta alegerilor invalidate de prima instanta. Sedinta va avea loc la ora 15:30.

Primarul ales, Andrei Nastase si lidera PAS, Maia Sandu au anuntat protest in PMAN, de la 15:30.





Acum trei zile, Andrei Nastase a atacat la Curtea Suprema de Justitie decizia Curtii de Apel, de a nu valida alegerile. Intre timp, a fost publicata hotararea motivata luata aseara de magistrati. In document scrie ca live-urile facute de primarul ales in ziua scrutinului sunt o incalcare in masura sa afecteze rezultatele.





Potrivit avocatului lui Andrei Nastase, magistratii ar urma sa se pronunte in trei zile. Intre timp a fost publicata decizia motivata privind mentinerea hotararii primei instante. Dumitrul Pavel sustine ca magistratii de la Curtea de Apel nu si-au motivat concret decizia.





Totodata, avocatul afirma ca judecatorii de la Curtea de Apel au luat in calcul si una dintre contestatiile depusa de socialistii, respinsa de prima instanta.