URMARESTE LIVE. Vezi ce se intampla acum la Inspectoratul de Politie, unde au fost adusi cei 21 de tineri cu masti pe fata, retinuti in centrul capitalei: sunt minori, parintii au venit dupa ei

Astazi, in timp ce in PMAN se desfasura Marea Adunare Centenara, politia a retinut 21 de tineri, care purtau masti pe fata si aveau rucsacuri in spate. Oamenii legii spun ca tinerii se indreptau spre manifestatia din Piata Marii Adunari Nationale, incercand sa intre in multime. Potrivit politiei, dupa ce au fost observati, tinerii au fost imediat retinuti. Acestia au fost dusi la politie, pentru identificarea si stabilirea tuturor circumstantelor. Oamenii legii au gasit in ruscsacurile tinerilor masti medicinale, antigaz, pumnal, cutit si bata.