Urmatorul primar va mosteni o capitala plina de probleme. Drumuri proaste si aglomerate, transport public invechit, parcuri murdare, coruptie si birocratie excesiva. Sunt doar cateva din lucrurile care merg pe dos la noi - VIDEO

Daca am face un top al celor mai mari probleme din Chisinau multe s-ar clasa, de-a valma, pe locul intai.

"Care este cea mai grava problema in Chisinau? Drumurile. Transportul public. Corupţia. Faptul ca nimănui nu-i pasa de oraş. Problema e ca nu avem un primar şi acum se cauta unul.”

Dar sa le luam pe rând. Neregulile încep chiar de sus, acolo unde birocratia excesiva face terenul fertil pentru mita.

Sorina OBREJA, REPORTER PRO TV: „Corupţia este peste tot începând cu structurile primariei, unde sunt eliberate acte sau autorizatii pentru care orasenii pun bani în buzunarele functionarilor şi pasesc în felul acesta peste birocratie. Coruptie este şi în spitale, policlinici, în grădiniţe sau şcoli, unde părinţii plătesc pentru reparaţii, fără sa stie dacă pentru asta s-au alocat bani din buget sau nu pentru ca transparenta nu este.”

Nu trebuie decât să faci un cerc în jurul primariei ca sa descoperi o serie de nereguli specifice pentru tot Chisinaul.

Sorina OBREJA, REPORTER PRO TV: „Parcatul neregulamentar începe chiar în fata primariei. O mulţime de maşini stau aici incalecate pe jumătate pe trotuar, pe jumătate pe carosabil, iar pietonii – sa treacă pe unde mai este loc.”

Soferii care parchează pe unde nimeresc spun ca nu au alta soluţie.

Sorina OBREJA, REPORTER PRO TV: „Ramanem la doi paşi de primărie. Suntem chiar în spatele clădirii, pe strada Veronica Micle. Vedeţi câte deseuri se imprastie aici? Da, şi educaţia oamenilor este o problemă, dar sa ţinem cont ca din cele 10 mii de cosuri de gunoi necesare în oraş, sunt doar 2 mii.”

Aşa, capitala produce 900 de mii de tone de deseuri anual, iar 90 la suta ajung la cimitirele de gunoi neautorizate care sunt adevărate bombe ecologice. Ani la rând, intenţia de construi o fabrica de sortare şi prelucrare s-a soldat cu eşec.

Transportul public - o alta mare durere a capitalei. Avem 362 de troleibuze şi 124 de autobuze – toate cu termenul de exploatare depăşit. Sistemul privat de maxi-taxi a fost gândit ca soluţie temporara în anii 90, dar s-a inradacinat.

Sorina OBREJA, REPORTER PRO TV: „Cele 1100 de microbuze existente in capitala sunt in mare parte vechi si nu prea curate, dar nici suficiente. Daca pe la pranz poti sa mai respiri in ele, seara si dimineata, in orele de varf, e de-a dreptul imposibil. Pasagerii sunt atat de multi incat stau pe torpedou, pe parbriz, lipiti de geamuri sau chiar de sofer.”

„Este adevărat ce am spus? E foarte adevărat. E îngrozitor. Scaunele sunt murdare, dimineaţa ne inghesuim ca nu putem respira. E mizerie.”

Iar soferii de microbuze opresc oriunde au chef şi conduc aşa cum poftesc. Un regulament a fost aprobat în anii trecuti, dar acesta nu este respectat, iar soferii nu sunt în niciun fel monitorizati. Din cauza retelei proaste de transport public, avem tot mai multe maşini private – peste 200 de mii inregistrate, iar capitala se sufoca periodic în ambuteiaje infernale. Drumurile rămân o boala cronica ce nu poate fi tratata din cauza insuficientei de bani.

Sorina OBREJA, REPORTER PRO TV: „Drumurile noastre... cam toate, arata ca nişte covoare zdrentuite carpite cu petice. Pe aceasta strada, pe o distanţa de doar 100 de metri am numarat 25 de astfel de careuri care pot taia anvelopele.”

Carpitul este o practica obişnuită, dar - o rezolvare de scruta durata.

Sorina OBREJA, REPORTER PRO TV: „Iar reparatiile care se fac sunt necalitative. Pe strada Eugen Coca, aceasta groapa uriasa a fost de curând carpita, dar a rămas aproape ca la fel de adanca.”

Cel puţin trei sferturi din străzile noastre necesita reparaţie de la temelie. Ar fi nevoie ca cel puţin 90 din cele 900 de drumuri să fie renovate anual, dar la noi într-un an se intervine pe maxim 10 din ele. Un studiu realizat de Expert Grup arata ca cele mai proaste străzi sunt Albisoara, Ion Creanga şi 31 august.

Sorina OBREJA, REPORTER PRO TV: „Iar pe aceasta portiune de drum de langa piata Flacara, masinile plutesc ca barcile pe valuri. Denivelarile fac traficul greoi si intind nervii soferilor ca strunele de vioara.”

Iar sirul problemelor pe care le va mosteni următorul primar nu se încheie aici - constructiile neautorizate la tot pasul care uratesc oraşul, mirosul specific Chisinaului care vine de la staţia de epurare, reteaua de spitale bolnave de coruptie şi de practici invechite sau alimentatia saracacioasa şi de o calitate dubioasa în şcoli şi grădiniţe. În timp ce candidatii vin cu promisiuni măreţe, orasenii aşteaptă ca măcar unele să fie solutionate şi au un cuvand de zis: „Speram!”