Urmau sa ajunga ieri de la Paris la Chisinau, insa ar putea ajunge abia astazi. Mai multi moldoveni au ramas sa doarma in aeroportul din Franta - GALERIE FOTO

Stirea se actualizeaza.

Ieri, mai multi pagaseri ai cursei Paris/Beauvais-Tille - Chisinau s-au plans ca zborul lor intarzie ore in sir. Astfel, dupa mai multe ore de amanari si dupa ce li s-a spus ca urmeaza sa decoleze de la Paris spre Chisinau cu o retinere de 3 ore, cursa a fost anulata pana astazi, insa inca nu se cunoaste ora exacta.

Astfel, potrivit pasagerilor, unii au fost cazati la hotel, insa foarte multi au ramas sa doarma in aeroport, deoarece "nu mai erau locuri in hotel", spune o persoana care ne-a scris mesaj in redactie.

La moment, nu am reusit sa aflat motivul retinerii.