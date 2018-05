Urmeaza trei zile de vacanta pentru bugetari, asa ca multi au trecut deja pe la agentiile de turism. Tinerii au optat pentru excursiile in capitalele europene - VIDEO

Atena, cunoscuta pentru privelistile pitoresti de neuitat, este una dintre cele mai solicitate destinatii de moldoveni, in ultima vreme. Pentru ca bugetarii au maine zi libera, multi au ales sa mearga in excursie pentru trei zile in Grecia.

La mare cautare sunt city-breakurile in capitalele europene, adica excursiile de 2-3 zile. Unii tineri au optat pentru Paris, Budapesta ori Roma. Totusi, agentii de turism recunosc ca cei mai multi au preferat oferte ceva mai ieftine, la Odesa ori Iasi.

Pentru ca avem ceva de vazut si in Moldova, ofertele pentru locurile pitoresti din tara s-au vandut ca painea calda. Din dorinta de a-si surprinde odraslele de 1 iunie, parintii au optat pentru excursii la ferma de struti.

Agentiile de turism propun si excursii la manastirile din toata tara si la bazele de odihna de la Orheiul Vechi. Anterior, Guvernul a decis ca 1 iunie sa fie declarata zi de odihna, pe care bugetarii o vor recupera pe 23 iunie.