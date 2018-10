„Urmele” lui Sor la Air Moldova - ZdG.md

La o saptamana dupa ce au fondat compania „Civil Aviation Group”, care a preluat operatorul aerian de stat „Air Moldova”, cei doi cetateni ai R. Moldova din aceasta afacere s-au asociat, intr-o alta companie inregistrata in R. Moldova, cu un off-shore din Marea Britanie, gestionat de doi cetateni ai Israelului. Decizia israelienilor de a se implica in afaceri la Chisinau a fost luata pe 10 august in oraselul Herzliya, acolo unde se afla, in aceeasi perioada, si Ilan Sor, controversatul primar de Orhei, scrie ZdG.md