Usa de la casa sa se deschida de la distanta si cheia sa fie inlocuita cu propria amprenta. Este doar una din tehnologiile prezentate la expozitia de design interior, unde a fost prezentat si stilul fusion - VIDEO

“Aceasta usa este noua prin sistemul de deschidere. Sunt doua. Primul este prin amprenta. Si al doilea sistem este asemanator cu cel de la interfoane. Este inactiv acum. Puteti observa ca nu se misca nimic. Si acum este activ.“

Daca alegeti a doua varianta, sa stiti ca veti putea deschide usa de la distanta, doar folosind o aplicatie pe telefonul mobil.

“Daca vreo ruda vine la dumneavoastra si nu sunteti acasa si va suna sa deschideti usa. O deschideti si timp de 5 secunde se inchide inapoi. Totul se inregistreaza pe aplicatie si poti sa vezi cine si cand.“

Acesti tineri spun ca aceasta tehnologie este o premiera in tara noastra. Au imprumutat ideea de la germani si au construit usa inteligenta la o fabrica de la noi.

Ion NEGRU, INGINER: “Usa fara balamale, deschisa de la telefon. Lucrurile din IT, sunt acum in trend.“

A atras atentia vizitatorilor si aceasta priza.

“E o idee noua. Noi suntem deprinsi ca in sus se aprinde si in jos se stinge. Dar aici, apesi si ramane in aceeasi pozitie. “

“Avem rame din metal si de diferite culori. Sunt din lemn si sticla. Puteti sa combinati cu peretii sau teracota.”

Expozitia de design interior a adunat peste 30 companii autohone, care au prezentat noi tendinte de mobilier si idei de décor. In dormitor, de exemplu, specialistii ne recomanda sa nu ne limitam doar la culori pastelate, asa cum era pana acum si sa combinam mobila de diferite stiluri.

“Aici, am epxus pat in stil modern si noptiera in stil clasic, din anii “80-90.” Nu este o gama de culori simpla, cand se foloseste alb, bej, dar sunt nuante aprinse, care bucura ochii. “

Pentru a crea o atmosfera calda, specialisitii nu au uitat de mici elemente de décor. Astfel ca pe noptiere au aparut, de exemplu, flori si lumanari. Iar pentru un joc de lumini, printre rafturile dulapurilor au fost instalate leduri. Multi au trecut pe la acest stand unde a fost prezentat o bucatarie, produsa in Germania.

“Acestea pot fi inlocuite cu sticla sau poate cu lemn.”

“Designul si luminile imi plac mult. Suprafata este foarte buna. Sunt curioasa este lemn? - Da.“

Iar gospodinele nu au putut sa treaca indiferente pe langa acest set de vesela, cu forme neobisnuite.

“Este confectionata manual. Prelucrare ceramica, de inalta calitate. Anul acesta este trendy stilul fusion. -Ce inseamna asta? -Combinatie de forme si culori.“

La expozitie si-a facut loc si mobilia produsa in Moldova, iar producatorii s-au laudat cu tesaturi noi.

“Sunt stofe ce nu permit absorbtia apei, foarte usor de intretinut, trainice si cu diversitate mare de culori.“

“Asa ceva costa in jur de 17 mii de lei. Asa o canapea costa 5 mii de lei.“

Iar daca aveti o terasa in curte pe care vreti sa o amenajati puteti opta pentru mobilier din plastic. Pentru acesta insa trebuie sa platiti in euro.

“Un asemenea fotoliu ajunge la 900 de euro. Mobilier din ratan artificial. Este o fasie din plastic. El tine la temperaturi de la -50 pana la +50. Este foarte practic. Nu se teme de firg, de ploaie, de rece.“

Ca sa fiti intr-un pas cu ultimele tendinte de decor, designerii va recomanda sa combinati draperiile cu o lampa decorativa ori cu o fata de masa, de exemplu.

“O tema rupa din poveste. Am imbinat stilul modern cu cel clasic. Persoana care ar avea curajul sa traiasca aici este o persoana curajoasa, energica, plina de idei.“

Puteti opta si pentru elemente de décor, mai putin obisnuite.

“Acest ceas apartine stilului pop-art. Puteti sa-l puneti in salon, in oficiu sau in camera copiilor. Este pe baterii. Cred ca si un copil s-ar descurca cu el.“

Expozitia de design interior va dura pana sambata, iar fiecare vizitator va putea primi o consultatie gratuita de la profesionisti autohtoni.