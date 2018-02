Usatii a pasit in politica moldoveneasca, dupa ce a cumparat Partidul Popular Republican, pe care l-a transformat in Partidul Nostru. Prin ce s-a facut remarcat primarul orasului Balti - VIDEO

Renato Usatii s-a facut remarcat in mai 2013, cand a organizat la Falesti, orasul sau de bastina, un concert grandios cu participarea trupei Bad Boys Blue din Germania, dar si formatia Blesteashcie din Rusia. Atunci, si Usatii a urcat pe scena si si-a demonstrat abilitatile vocale, alaturi de Gheorghe Topa.

Au urmat multe alte concerte cu artisti, in mare parte, din Rusia. Nu era sarbatoare ca Usatii sa nu se dea in spectacol. Mare amator de karaoke, el facut-o si pe Dj-ul, iar o data a cantat si in franceza. Ei, uite asa, incet-incet, prin concerte, Usatii isi croieste drum in politica.

Astfel, in mai 2014, fiind om de afaceri, el preia conducerea Partidului Popular Republican, condus de Nicolae Andronic, schimbandu-i denumirea si sigla in Partidul Nostru.

Urmeaza dublul doi, in august 2014, cand Usatii decide sa-si redenumeasca formatiunea in Parus, adica Partidul lui Renato Usatii, ulterior insa revine la prima denumire.

In 2014, el decide sa participe la alegerile parlamentare insa este scos din cursa pentru ca ar fi falsificat 30 la suta din semnaturi. El insa a acuzat atunci autoritatile, ca l-ar fi eliminat pe nedrept. Un an mai tarziu, Usatii candideaza la functia de primar de Balti, cand isi lanseaza si o piesa electorala.

Intr-un final, Usatii castiga alegerile, obtinand peste 70 la suta din voturi.

Renato USATII, PRIMAR, BALTI: “Noi am castigat. Noi o sa facem ceea ce dorim!”

In vara anului 2016 primarul de Balti pleaca pe neasteptate la Moscova, anuntand despre asta intr-un filmulet pe facebook.

Renato USATII, PRIMAR, BALTI: "Din pacate, am fost nevoit sa parasesc in aceasta noapte teritoriul Republicii Moldova. Ca intotdeauna, ei au luat o decizie curajoasa, aceea de a ma aresta."

Dat in cautare internationala de autoritatile de la Chisinau, de atunci Renato Usatii nu a mai revenit in tara, participand la toate manifestatiile din Balti sau la sedintele de partid prin skipe.

Renato Usatii a absolvit Facultatea de Limbi Straine a Univeristatii “Alecu Russo din Balti.” El si-a deschis afaceri in Rusia in domeniul constructiilor si al prelucrarii metalului.